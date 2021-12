Buy, donne, basta farci la guerra, unite siamo imbattibili

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - In sala dal 25 dicembre con Warner Bros Pictures arriva SETTE DONNE E UN MISTERO, remake in salsa Agatha Christie firmato da Alessandro Genovesi, di quelL''Otto donne e un mistero', film del 2002 di Francois Ozon tratto a sua volta dall'omonima piece di Robert Thomas. Siamo, in mezzo alla neve, in un'agiata villa liberty nell'Italia degli anni Trenta. Qui si trovano appunto sette donne alla vigilia di Natale. Insieme a loro un solo uomo di nome Marcello, ma è come se non ci fosse, avendo un coltello da caccia piantato nella schiena. Chi sarà l'assassina in questa famiglia allargata? C'è Rachele, la nonna ricca e avara (una straordinaria Ornella Vanoni); sua figlia (Margherita Buy) svanita, e non troppo fedele, con le due sue figlie, Caterina (Benedetta Porcaroli), la più piccola e, Susanna (Diana Del Bufalo), la più grande e inquieta. E ancora tra i protagonisti del film l'altra figlia di Rachele, Agostina (Sabrina Impacciatore), bruttina e single; l'amante segreta di Marcello (Micaela Ramazzotti) e, infine, la perspicace cameriera (Luisa Ranieri). Queste sette magnifiche donne si ritrovano, nelle circa due ore del film, tra mille sospetti, alleanze, rivelazioni, segreti svelati e da svelare, ma anche in una guerra tutta al femminile. Una guerra da esorcizzare, come fa appunto la Buy a fine film che, rivolgendosi alla figlia più piccola, dice: "Donne, basta farci la guerra, unite siamo imbattibili". (ANSA).