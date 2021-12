Usa: nel 2022 via a lavori nuovo terminal Jfk, costa 9,5 mld

(ANSA) - NEW YORK, 14 DIC - L'aeroporto Jfk di New York si rifà il look. La governatrice dello stato, Kathy Hochul, ha annunciato che nel 2022 partirà il maxi progetto per un nuovo terminal, un piano che costerà circa 9,5 miliardi di dollari (prima della pandemia la spesa prevista era di 7,4 miliardi) e dovrebbe portare alla creazione di 10 mila posti di lavoro.

L'apertura del 'New Terminal One' dovrebbe avvenire nel 2026.

"Questa è la nostra opportunità per aiutare le persone a uscire da questa pandemia e dare loro la possibilità di fare un lavoro a cui non hanno mai pensato", ha detto Hochul. Il costo esorbitante del nuovo terminal sarà finanziato da un gruppo di investitori privati ;;che opera sotto il nome di New Terminal One, tra cui il Gruppo Carlyle, JLC Infrastructure e Ullico (Union Labor Life Insurance Co). In cambio, le aziende otterranno un contratto di locazione esteso fino al 2060 per recuperare il loro investimento.

Il terminal offrirà più spazio ai viaggiatori quando effettuano il check-in, attraversano i controlli di sicurezza e comprano del cibo, avrà soffitti più alti, luce naturale e spazi verdi interni. (ANSA).