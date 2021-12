Speranza, 450mila prime dosi nelle ultime settimane

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "I numeri di questi giorni sono molto incoraggianti. Ieri mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid inoculate. In totale sono state superate i 100 milioni di dosi di vaccino somministrate. E anche per le prime dosi, nelle ultime settimane ce ne sono state 450mila. Molte le prenotazioni anche per i più piccoli". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al seminario 'La casa come primo luogo di cura del cittadino. L'accreditamento delle cure domiciliari e delle Reti di cure palliative'.

E conclude: "Le terze dosi sono ancora più importanti per fronteggiare la variante Omicron, lo stiamo vedendo dai dati che arrivano". (ANSA).