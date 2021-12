Governo: Tajani, senza Draghi non si può andare avanti

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Nessuno può tenere in piedi una maggioranza così eterogenea se non Draghi. Senza Draghi non si può andare avanti con questo governo. Noi non vogliamo che si vada a votare perché c'è ancora molto da fare, ma se saltasse il garante di questo governo sarebbe inevitabile andare al voto. Si dovrebbe affrontare una lunga campagna elettorale in un clima di instabilità, forse sarebbe meglio andare al voto nel 2023". Lo afferma il coordinatore di Fi Antonio Tajani a Cusano Tv.

