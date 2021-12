Gas: Cingolani, il prezzo potrebbe salire fino al 2023

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Secondo l'Acer (l'Agenzia dell'Ue per la cooperazione dei regolatori del'energia, n.d.r.) non è chiaro che questo aumento del prezzo del gas sia contingente, e che possa rientrare con l'apertura del North Stream 2. L'Acer teme che questo aumento possa andare avanti fino al 2023. A quel punto la mitigazione delle bollette fatta finora non sarebbe più possibile, e servirebbero interventi strutturali". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante un'audizione sui prezzi dell'energia alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. (ANSA).