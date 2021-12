Fico, legistalura prosegua fino al 2023

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Non entro nel dibattito sui nomi, mi preme dire anche se non tutti sono d'accordo, che io svincolerei la questione elezioni da quella del presidente della Repubblica.

A prescidere da tutto, la legislatuta credo che debba proseguire fino al 2023, in questo momento di emergenza l'Italia non credo si possa permettere la campagna elettorale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, a Montecitorio. (ANSA).