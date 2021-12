Elisa non sarà in studio a Sanremo Giovani, ha preso il covid

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il covid. In forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento skype". Lo ha detto Amadeus durante la conferenza stampa per Sanremo Giovani, in onda il 15 dicembre sera su Rai1.

Il presentatore ha poi spiegato che se dovesse accadere che ci sia un positivo durante la settimana del festival "come l'anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali". (ANSA).