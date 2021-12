Covid: Malpezzi,vaccini per bambini importanti per socialità

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "I vaccini per i bambini - testati, sicuri e autorizzati dall'Ema - sono importanti non solo dal punto di vista sanitario ma anche sociale e relazionale.

L'emergenza sanitaria, con la brusca interruzione delle relazioni sociali e la perdita dei punti di riferimento, ha prodotto un aumento del disagio e delle fragilità. I centri territoriali di neuropsichiatria hanno lanciato l'allarme, non riuscendo più a far fronte alle richieste di aiuto. Per questo, dobbiamo dire chiaramente che i vaccini per i bambini possono aiutare a dare una risposta anche all'emergenza sociale ed educativa. La nostra priorità è tenere aperte le scuole nel massimo della sicurezza, stanziare risorse per aiutare le famiglie a pagare un sostegno psicologico per figli e rafforzare le reti territoriali per la prevenzione dei rischi connessi al disagio. Il Pd ha presentato un emendamento alla legge di bilancio proprio per potenziare gli interventi sulla scuola, garantendo il sostegno psicologico alla comunità scolastica".

Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, a 'Agorà, su Rai 3. (ANSA).