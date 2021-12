Clima: Onu certifica record di 38 gradi nell'Artide

(ANSA) - GINEVRA, 14 DIC - L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) dell'Onu ha certificato oggi una nuova temperatura massima nell'Artide confermando il record di 38 gradi Celsius registrato l'anno scorso in Siberia.

"Questo nuovo record dell'Artide fa parte di una serie di osservazioni comunicate all'Archivio WMO delle Condizioni Meteorologiche e Climatiche Estreme che rappresentano un campanello d'allarme per il nostro clima che cambia", ha commentato in un comunicato il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite, Petteri Taalas. (ANSA).