Clima, Musk: programma SpaceX per rimuovere Co2 dall'atmosfera

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - "SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere Co2 dall'atmosfera e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati". Lo twitta Elon Musk, aggiungendo in un secondo cinguettio che si tratta di una cosa "importante anche per Marte". Il diossido di carbonio è responsabile della maggior parte dei gas serra che contribuiscono all'emergenza climatica. (ANSA).