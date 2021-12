Bollette: Cingolani, in Cdm aumento dello stanziamento

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "In Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione sui prezzi dell'energia di fronte alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. (ANSA).