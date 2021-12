Bielorussia, condannato a 18 anni marito di Tikhanovskaya

(ANSA) - MOSCA, 14 DIC - Un tribunale in Bielorussia ha condannato Sergei Tikhanovsky, marito della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, a 18 anni di prigione.

Lo riporta Eco di Mosca.

Il tribunale di Gomel ha condannato Tikhanovsky dopo che il processo si è svolto all'interno del carcere per la detenzione preventiva SIZO-3, a porte chiuse. Tikhanovsky aveva pianificato di correre alle elezioni presidenziali in Bielorussia l'anno scorso ma invece è finito dietro le sbarre. Era imputato di quattro capi d'accusa, tra cui l'organizzazione di disordini. Il politico Mikalai Statkevich, il blogger e consulente dei media Igor Losik e diverse altre persone sono coinvolte nello stesso caso. (ANSA).