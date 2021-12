Veto russo alla risoluzione Onu che lega clima e sicurezza

(ANSA) - WASHINGTON, 13 DIC - Alle Nazioni Unite veto russo contro una risoluzione che lega il fenomeno dei cambiamenti climatici alla sicurezza internazionale. .La bozza di risoluzione, elaborata da Niger e Irlanda, stabiliva un generico collegamento tra il riscaldamento climatico e la sicurezza globale, ed e' stata sostenuta da 12 dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Nel testo si invitava il segretario generale Antonio Guterres a "integrare i rischi per la sicurezza legati al clima come elemento centrale nelle strategie complessive di prevenzione dei conflitti delle Nazioni Unite".

Anche l'India (che non ha diritto di veto) ha votato contro, affermando che il riscaldamento globale non è legato a un problema di sicurezza internazionale ma di sviluppo economico.

La Cina invece si è astenuta. (ANSA).