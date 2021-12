Usa, Trump evoca la ridiscesa in campo per il 2024

(ANSA) - WASHINGTON, 12 DIC - Donald Trump, nel corso di un evento pubblico a Orlando, in Florida, ha lasciato intendere che potrebbe candidarsi alle elezioni presidenziali Usa del 2024.

"L'ho detto forte e chiaro: abbiamo vinto la prima volta e la seconda abbiamo vinto ancora di più. E sembra che dovremo pensare fortemente a una terza volta", ha detto l'ex presidente americano.

Pochi giorni fa anche l'ex vicepresidente Mike Pence, in rotta di collisione col tycoon, aveva ventilato l'ipotesi di una sua candidatura nel 2024. Sulla possibilità che a correre sia il governatore della Florida, Ron De Santis, Trump ha invece risposto: "Mi piace molto".

Parlando poi di Joe Biden, lo ha definito "una banderuola controllata da Barack Obama". E rispondendo sulla possibilità di un'indagine sul figlio del presidente, Hunter Biden, il tycoon si è attirato anche dei buu dalla platea di sostenitori limitandosi a dire: "Non voglio far male a una famiglia".

