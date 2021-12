Torna Diabolik e ha il volto di Luca Marinelli

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Più fumetto che film, più rilettura da storyboard che reinvenzione, l'atteso DIABOLIK di Manetti Bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, è un lungometraggio quasi da leggere e che non manca di utilizzare, nei dialoghi, stereotipi d'antan come: "Maledetto, ti prenderemo!" Il film, in sala dal 16 dicembre in 500 copie con 01, è ovviamente l'adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto creato dalle geniali Angela e Luciana Giussani, ed esattamente del terzo albo della serie originale, dal titolo L'arresto di Diabolik. Un episodio importante, quello trattato dai Manetti Bros, perché c'è il primo incontro tra il ladro e genio del male, Diabolik (Luca Marinelli), e la sua compagna e complice Eva Kant (Miriam Leone). Una donna, quest'ultima, per niente sottomessa grazie all'anima proto- femminista delle sorelle Giussani.

Terzo personaggio principale dello storico fumetto, l'ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), metodico poliziotto ossessionato da Diabolik, quasi un suo alter ego che insegue affannosamente il ladro, proprietario della Jaguar E Type Coupé, con la sua signorile Citroen Ds Pallas.

Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio, con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini. Colonna sonora di Pivio & Aldo De Scalzi, brani originali di Manuel Agnelli in un film prodotto da Carlo Macchitella e Manetti Bros, Mompracem con Rai Cinema in associazione con Astorina e Luigi de Vecchi. (ANSA).