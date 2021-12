Suppletive: Matone candidata del centrodestra a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Secondo quanto si apprende, è Simonetta Matone la candidata ufficiale del centrodestra per le elezioni suppletive del seggio di Roma rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri del Pd. Matone fu candidata come prosindaco accanto al candidato sindaco Enrico Michetti per il centrodestra alle ultime amministrative di Roma.

