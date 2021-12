Salvini, su proroga emergenza aspettiamo i dati

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Sulla proroga dello stato d'emergenza "aspettiamo i dati, siamo al 13 dicembre e aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori. Non do giudizi a priori ma io sono assolutamente fiducioso e ottimista". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa.

