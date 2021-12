Pentagono, nessuna sanzione a militari per strage civili a Kabul

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - Nessuna sanzione per i militari americani implicati nell'attacco con il drone che ha ucciso 10 civili a Kabul, in Afghanistan, a fine agosto. Lo afferma il portavoce del Pentagono, John Kirby, spiegando che "non ci sono elementi sufficientemente solidi di responsabilità personali".

