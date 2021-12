Mattarella, in questo momento coesione sia metodo di lavoro

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "La coesione è un grande obiettivo della Repubblica e, in questo momento, deve essere ancor più il metodo di lavoro, di collaborazione leale e costruttiva, di partecipazione al bene comune, come chiedono i nostri concittadini". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone.

