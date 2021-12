Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,97%)

(ANSA) - TOKYO, 13 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, sostenuta dalla chiusura positiva a Wall Street e in attesa delle decisioni delle banche centrali, questa settimana in materia di politica monetaria, dagli Stati Uniti alla Bce, al Giappone. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,97% a quota 28.713.19, aggiungendo 275 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 113,50 e sull'euro a 128,40. (ANSA).