Bonomi, decreto delocalizzazioni è fortemente anti-impresa

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - L'intervento contro le delocalizzazioni "è un decreto fortemente e ideologicamente anti-impresa. Si continua a guardare il dito e non la luna". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Genova.

"E' un'altra battaglia identitaria: se fosse vero come dichiarato dalla vice ministra Alessandra Todde, che si vuole perseguire un obiettivo comune, come dice da agosto, allora apra un confronto con noi. Ma io da agosto la viceministra Todde l'ho sentita fare tante dichiarazioni, ma non ho mai sentito un invito a venire a un tavolo a parlare. L'obiettivo del decreto è una battaglia di bandierina". (ANSA).