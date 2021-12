Yellowstone 4, Costner torna su Sky e c'è spin-off 1883

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "La vendetta varrà l'attesa". Negli Usa la quarta stagione di Yellowstone, la serie targata Paramount tra le più apprezzate degli ultimi anni, ha fatto davvero il botto, superando nei due episodi del debutto a novembre 8 milioni di spettatori; cifra notevole, non solo per la tv via cavo ma al giorno d'oggi anche per la tv in generale.

E sale l'attesa per l'arrivo anche in Italia, dal 14 dicembre su Sky Atlantic e NOW, del nuovo capitolo della saga neo western dei Dutton guidata dal premio Oscar Kevin Kostner. Intanto è già annunciato lo spin-off prequel della serie, '1883': uno sguardo al passato della famiglia, al lungo viaggio che ha condotto gli antenati dei protagonisti che ben conosciamo nel Montana.

Anche dietro al prequel c'è Taylor Sheridan, che promette al proprio pubblico forti emozioni. Il debutto negli Stati Uniti è fissato il 19 dicembre. Tornando alla quarta stagione di Yellowstone, ha riportato i Dutton in tv dopo un'attesa lunga oltre un anno a causa della pandemia, rispondendo alle tante domande lasciate aperte dal finale della terza, in cui tutti gli eredi della famiglia sembravano finiti sotto il fuoco incrociato di attentati di natura ignota. E il pubblico Usa ha risposto in massa: il debutto è stato il più visto della serie finora, in crescita del 104% rispetto alla premiere della stagione numero 3, poco più di un anno fa (4,2 milioni). Inoltre quella di Yellowstone è stata la trasmissione di una serie via cavo più vista da un episodio di The Walking Dead nel 2018, su AMC, e ha superato anche il colosso di HBO Il Trono di Spade, che con il debutto della sua quarta stagione attirò 6,6 milioni di spettatori.

Yellowstone 4 riprende esattamente da dove la trama si era interrotta, ovvero con il patriarca John (Kevin Costner) sanguinante dopo un colpo d'arma da fuoco, sua figlia Beth (Kelly Reilly) potenzialmente saltata in aria e suo figlio Kayce (Luke Grimes) vittima di una sparatoria. In un modo o nell'altro, riescono a sventare gli attentati, a chiedere aiuto o farsi soccorrere. Al termine della première li ritroveremo, se non del tutto illesi, perlomeno sopravvissuti. (ANSA).