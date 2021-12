Travolto da un'auto pirata, 68enne muore a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 12 DIC - Un uomo 68 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata questa mattina a Cagliari.

L'incidente è avvenuto in via Bacaredda alle 7. La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Da quanto si apprende, l'uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto bianca. Il conducente, dopo l'impatto non si è fermato.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e della polizia locale, coordinata dal comandante Guido Calzia. Purtroppo per il 68enne non c'è stato nulla da fare. La polizia locale è a caccia al conducente.

