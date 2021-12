Piratato Twitter premier Modi, 'Bitcoin nuova valuta India'

(ANSA) - NEW DELHI, 12 DIC - L'account Twitter del primo ministro indiano, Narendra Modi, che ha circa 73 milioni di follower, è stato piratato con la fake news che l'India ha adottato come valuta ufficiale il Bitcoin. Il tweet degli hacker annunciava che "l'India ha ufficialmente adottato il Bitcoin come valuta legale. Il governo ha ufficialmente acquistato 500 Btc e li sta distribuendo alla popolazione".

Il messaggio hackerato è stato rapidamente cancellato, anche perché conteneva un link-truffa.

L'episodio cade in un momento in cui il governo di Nuova Delhi si appresta a presentare un disegno di legge per mettere Bitcoin e le altre cripto-valute al bando, creando al contempo i presupposti per il lancio di una moneta elettronica nazionale, controllata dalla banca centrale indiana. (ANSA).