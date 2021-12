Landini, Draghi ci ha ascoltato la sua maggioranza no

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Non dico che Draghi è bravo e gli altri no ma lui ha avuto almeno l'umiltà di ascoltarci" se non sulla riforma del fisco almeno sul contributo "sopra i 75mila euro". Lo afferma il segretario Cgil Maruzio Landini a Mezz'ora in più che spiega come "nella seconda telefonata dopo il cdm ci ha spiegato che la maggioranza non ha fatto passare" quella misura. "se questa è la maggioranza" che lo sostiene "questo è un governo che non ci meritiamo". (ANSA).