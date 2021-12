Johnson, booster per tutti i maggiorenni entro fine dicembre

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Contro la variante Omicron, il Regno Unito renderà disponibile la terza dose per tutti i cittadini con più di 18 anni. Non pensate che questa variante non vi possa danneggiare. Fatevi il booster, ora": lo ha detto il premier Boris Johnson parlando alla nazione in tv. Johnson ha esortato i connazionali a vaccinarsi con la terza dose, "perché abbiamo visto che i casi di Omicron raddoppiano ogni due o tre giorni. E l'unica arma è farsi il booster per rialzare il nostro livello di protezione. E per chi non si è ancora vaccinato: fatelo, per aver almeno un certo livello di protezione".

"La nostra esperienza ci fa capire che sta arrivando un'ondata di marea con Omicron, non c'è dubbio", ha aggiunto il premier britannico.

Il primo ministro non ha annunciato nuove strette, ma ha ricordato che da domani nel Regno scatterà il 'Piano B' che prevede, tra l'altro, l'obbligo di mascherina negli spazi pubblici chiusi. (ANSA).