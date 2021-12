Feste in sala per bambini e teen, da Diabolik a Sing 2

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Ormai inizia a fine novembre l'onda lunga delle uscite di film per le Feste che puntano a riempire i cinema con bambini e teenager, per riportare al rituale della sala, magari in famiglia, una fascia di pubblico sempre più legato alle piattaforme. Quest'anno hanno già debuttato titoli attesissimi come la nuova avventura animata Disney, Encanto, diretta da Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith, viaggio in una Colombia da favola, guidati dalla magica famiglia Madrigal; Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman con una nuova generazione teen di acchiappafantasmi, e Clifford - Il grande cane rosso, mix di live action e cgi di Walt Becker, che porta sul grande schermo l'amata serie di libri per bambini di Norman Bridwell.

Non mancano tuttavia nelle prossime settimane le novità.

Dalla nuova sfida per l'Uomo Ragno/Tom Holland, Spider-Man - No Way Home (15 dicembre) al ritorno sul palco degli animali canterini firmato Illumination in Sing 2 - Sempre più forte (23 dicembre), passando per Diabolik dei Manetti Bros (16 dicembre) con Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone. Dal primo gennaio arrivano l'incursione nell'antico Egitto di Me contro te Il Film - Persi nel tempo e Matrix Resurrections di Lana Wachowski, reimmersione di Neo (Keanu Reeves) in pericolosi mondi distopici.

Tra gli altri, si vira sulla family comedy con Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani (16 dicembre) in cui Santa Claus (Christian De Sica) si ritrova lo spirito del Natale messo a rischio da un buffo truffatore, Genny (Siani).

Chi cerca l'intensità di un musical classico (e temi più adulti ma a misura di adolescenti), troverà in sala dal 23 dicembre il remake di un cult come West Side Story nella rilettura da Steven Spielberg. Dopo il primo capitolo interpretato nel 2018 da Paola Cortellesi, in La Befana vien di notte 2 - le Origini, di Paola Randi (30 dicembre), è Monica Bellucci a calarsi nei panni della strega/fata buona più amata da bambini, in un'avventura ambientata nel XVIII secolo. (ANSA).