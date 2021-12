Natale in musica con MinaCelentano, Mengoni, Adele, Vasco

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Dopo il Natale 2020 da lasciarci alle spalle, causa pandemia e lockdown severi che ci hanno tenuti lontano da amici e parenti, le feste 2021 promettono di tornare a essere colorate, in compagnia - ma nel rispetto delle norme anticovid - e soprattutto in musica.

Nelle strade dello shopping già echeggiano i classici senza tempo (su tutti Michael Bublé, che ha celebrato il decimo anniversario del suo successo Christmas con un cofanetto limited edition, e Mariah Carey detengono il titolo di re e regina dei jingle natalizi), ma come sempre è il periodo migliore per la discografia che in queste settimane sforna album a ripetizione, lasciando solo l'imbarazzo della scelta su cosa mettere sotto l'albero. In astinenza praticamente da due anni, pochi si sono dedicati solo al tema natalizio. Tra questi però spiccano Ed Sheeran ed Elton John, che celebrano la prima collaborazione ufficiale con la pubblicazione di "Merry Christmas", i cui ricavati andranno in parte in beneficenza, con tanto di campanelle, armonie festive, arrangiamenti gioiosi (Ed Sheeran ha anche dalla sua l'album =). Uscito già a metà ottobre, anche Norah Jones ha ceduto all'atmosfera natalizia, con il suo primo album natalizio I Dream Of Christmas, una collezione di classici senza tempo e nuove canzoni. Babbo Natale al femminile, l'esplosiva Elettra Lamborghini omaggia il Natale a modo suo con un brano sì natalizio, ma tutto da ballare dal titolo "A mezzanotte (Christmas Song)". Accoppiata insolita quella del trio Il Pagante con Lorella Cuccarini, che hanno realizzato il singolo Un pacco per te.

Ma non ci sono solo le atmosfere da caminetto acceso e pacchetti sotto l'albero a guidare gli artisti. Strizzano l'occhio alle strenne Vasco Rossi con Siamo qui, Marco Mengoni con Materia (Terra) che segna il suo ritorno a più di due anni da Atlantico; Coez con l'album Volare; Fedez con Disumano che ha già fatto man bassa nelle classifiche. Immancabile anche Mina, presente ogni Natale, che celebra la collaborazione 25ennale (iniziata nel 1998 con l'album Mina Celentano e continuata nel 2016 con Le Migliori) con Adriano Celentano con The Complete Recordings, il cofanetto che raccoglie tutte le canzoni registrate insieme dai due artisti. (ANSA).