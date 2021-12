Maltempo in Sicilia, strade allagate frane e crolli

(ANSA) - PALERMO, 11 DIC - Piogge, grandinate, vento: a causa del maltempo in Sicilia si sono verificati frane, crolli esondazioni. Le piogge delle ultime ore hanno causato una nuova esondazione dei fiumi Magazzolo e Verdura nel territorio di Ribera (Agrigento). Il sindaco Matteo Ruvolo ha detto che diversi appezzamenti di agrumeto sono stati allagati. Si temono dunque altri danni per gli agricoltori, già colpiti dai fenomeni meteorologici delle scorse settimane. Il sindaco ha annunciato immediati interventi di somma urgenza per permettere agli agricoltori di continuare la stagione di raccolta delle arance (che a Ribera sono riconosciute da un marchio Dop) ma anche quella delle olive. Alle Eolie bufera di vento con pioggia torrenziale da ieri sera dove i trasporti marittimi sono fermi.

La pioggia e le mareggiate hanno anche allagato il lungomare di Canneto e la via Tenente Mariano Amendola a Lipari dove la gente ha avuto anche difficoltà ad uscire da casa. Una vecchia abitazione disabitata è crollata la notte scorsa a Sciacca (Agrigento) in via Castello, in centro storico. Non ci sono stati feriti. Le macerie hanno occupato la strada, facendo rimanere bloccate in casa due famiglie residenti in un edificio attiguo. Nel territorio di Piana degli Albanesi (Palermo) si è verificata una frana sulla strada provinciale 34 Piana-San Giuseppe Jato, prima di Portella della Ginestra. Lo smottamento, causato dalle forti piogge delle ultime ore, ha ostruito metà della carreggiata. Problemi anche sulla Strada provinciale 5, strada che interconnette Piana degli Albanesi ad Altofonte. Le piogge delle ultime ore nell'Agrigentino hanno innalzato a quasi 300 metri il livello dell'acqua della diga Castello, nel comprensorio agricolo compreso tra Ribera e Bivona. È dunque scattata l'allerta. Il dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha deciso di intervenire, disponendo una manovra di travaso di acqua dall'invaso al fiume Magazzolo. (ANSA).