Maltempo: ancora piogge,venti burrasca e forti mareggiate al Sud

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Nel pomeriggio di oggi ancora venti da burrasca a burrasca forte su Calabria, specie settori meridionali e Sicilia, con violente mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia e Calabria meridionale, specie settori tirrenici. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani persisteranno di venti da burrasca a burrasca forte su Abruzzo e Molise, specie settori costieri e, dal primo mattino, sulla Puglia.

Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. (ANSA).