Incendio palazzina Alessandria, vittima è violinista 55enne

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 DIC - Sono ancora in corso le operazioni di bonifica del palazzo di via Arnaldo da Brescia, ad Alessandria, dove questa mattina una donna è morta nell'incendio dei locali adibiti a scuola di musica. La vittima è la 55enne Monica Prendin, violinista e presidente della Tamburvoice music studio & school che ha sede dove si è sviluppato il rogo. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno scatenato le fiamme, che si sono propagate fino al tetto. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si estendessero alle abitazioni vicine.

"Ne avremo per tutta la giornata. Stiamo cercando di accertare le cause esatte e la precisa dinamica dell'incendio - dice l'ingegner Riccardo Briante, vicecomandante dei vigili del fuoco di Alessandria - Dovremo inoltre stabilire quale sia il collegamento logico tra le fiamme nei locali e il crollo del tetto". (ANSA).