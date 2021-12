G7: Borrell, agire in sinergia sulle sfide geopolitiche

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - L'Alto rappresentante Ue Josep Borrell è a Liverpool in occasione della riunione dei ministri degli esteri del G7 "per discutere le sfide geopolitiche e di sicurezza che affrontiamo collettivamente oggi".

Il politico spagnolo ha sottolineato che "la consultazione tra di noi, stabilendo un'analisi comune, ci permette di agire in sinergia". (ANSA).