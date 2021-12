Brexit: Londra rilascia 23 nuove licenze pesca alla Francia

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - Il Regno Unito ha concesso 23 licenze aggiuntive ai pescatori francesi il giorno dopo il termine fissato da Parigi per risolvere il conflitto sui diritti di pesca post-Brexit. In una nota la Commissione europea ha definito la decisione odierna di Londra "un passo importante in un lungo processo volto alla piena attuazione dell'accordo di commercio e cooperazione". L'esecutivo comunitario ha precisato che "un certo numero di navi che cercano l'accesso alle acque non hanno ancora ricevuto una licenza". Bruxelles pertanto "continuerà a lavorare, insieme alla Francia, per garantire la piena attuazione dell'accordo di libero scambio e cooperazione (Tca) ed esaminerà le circostanze legali relative a ogni licenza richiesta che non è stata concessa". (ANSA).