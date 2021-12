Quirinale: Calenda, Cartabia sarebbe bella novità

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - "Io penso che bisognerebbe fare un patto di legislatura con Draghi. Le forze politiche si impegnano a completare delle riforme, con Draghi a fare il presidente del Consiglio. Eleggere la Cartabia a presidente della Repubblica sarebbe una bella novità". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Bologna per lanciare il congresso del partito che vede come candidato a segretario provinciale l'ex assessore comunale Marco Lombardo.

"Su questo dovremo incontrarci e deciderlo insieme - sottolinea Calenda - Non si incontra nessuno perché il Quirinale è il luogo del tatticismo politico". "Casini io lo conosco - aggiunge Calenda rispetto alla possibile candidatura del leader centrista - , è una persona anche molto piacevole, esperta nella politica, massimo rispetto. Io credo però che il segnale oggi di una donna, giudice della Corte, capace di garantire la Costituzione, che ha dimostrato di saper toccare il tema della giustizia con grandissima sapienza, sarebbe una straordinaria opportunità per l'Italia". (ANSA).