Per Conte incontri a margine Cna,mini-summit con Letta

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Girandola di incontri per il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine dell'assemblea di Cna all'Auditorium della Conciliazione, alla quale hanno partecipato i principali leader politici. L'ex premier, prima dell'inizio dell'assemblea, a quanto si apprende, ha avuto prima un faccia a faccia con il coordinatore di FI Antonio Tajani e subito dopo un confronto con Matteo Salvini. Infine Conte si è intrattenuto in un "lungo" colloquio con il segretario del Pd Enrico Letta.

E al centro dei colloqui, sebbene non ci siano conferme ufficiali a riguardo, è molto probabile che ci siano stati i due temi caldi del momento: la manovra e soprattutto il Quirinale.

All'assemblea ha partecipato anche la presidente di Fdi Giorgia Meloni, con il quale Conte ha avuto un rapido scambio di saluti dopo l'incontro di pochi giorni fa ad Atreju. (ANSA).