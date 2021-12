Pensioni: Tridico, nel 2022 perequazione per 100% assegni

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Nel 2022 le pensioni fino a quattro volte il minimo (fino a 2.062 euro) avranno una perequazione rispetto all'inflazione del 100% (+1,7%) mentre quelle superiori avranno un recupero rispetto all'aumento dei prezzi del 90% e poi del 75%. Lo spiega il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. "Dal primo gennaio 2022 - ha detto - ci saranno aumenti considerevoli".

l problema principale per il sistema pensionistico in Italia è che sono troppo poche le persone che lavorano, solo 23 milioni a fronte dei 34 in Francia con un numero di abitanti simile, ha aggiunto Tridico.

"Da noi ci sono, lo sappiamo, 3,5 milioni di lavoratori in nero. Arriviamo a 26,5 milioni di persone che lavorano. Ne mancano all'appello comunque 6-7 milioni. Questo è il dato più importante e più fragile per il sistema economico italiano e quindi anche per quello pensionistico". (ANSA).