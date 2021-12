M5s: sì militanti a vicepresidenti scelti da Conte

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Con 25.061 sì e 3261 no, i militanti di M5s hanno approvato con il voto on line i cinque vicepresidenti scelti da Giuseppe Conte. Lo si legge sul sito del Movimento. I cinque vicepresidenti sono Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco.

I militanti hanno anche approvato la composizione dei Comitati previsti dallo Statuto e di quelli facoltativi. I voti favorevoli ai comitati sono stati tutti superiori alle 25mila unità, tranne il Comitato per gli Enti locali, che ha ricevuto 23.214 sì e 5.108 no. (ANSA).