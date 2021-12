Israele: tensione a Gerusalemme, tafferugli a Sheikh Jarrah

(ANSA) - TEL AVIV, 10 DIC - Resta elevata la tensione a Gerusalemme est, in particolare nel rione di Sheikh Jarrah dove due giorni fa una madre israeliana è stata accoltellata da una adolescente palestinese mentre era in strada assieme con i figli. La scorsa notte, ha riferito la radio militare, a Sheikh Jarrah estremisti ebrei hanno infranto finestrini di automobili palestinesi in sosta.

Altri media riferiscono che fedeli ebrei, giunti la scorsa notte nel quartiere per pregare sulla tomba di un antico rabbino, sono stati colpiti da una sassaiola. Due di loro sono stati feriti.

Anche oggi la polizia di Gerusalemme mantiene una presenza elevata sia a Sheikh Jarrah, sia nella Città Vecchia. (ANSA).