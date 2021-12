Gué pubblica Guesus, ho ispirato generazioni

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Uno nato il 25 dicembre, che risponde 'Gue'' alla domanda 'Chi ha ispirato generazioni e i rapper di 'sti quartieri?", posta nel brano 'La G la U la E pt.

20', non poteva che chiamare 'Guesus' il suo nuovo album, che esce oggi e che il rapper ha presentato il 9 dicembre al Blue Note di Milano, in un'inedita versione jazz.

Accompagnato da Luca Faraone alle chitarre, Emanuele Nazzaro al basso e contrabbasso, Dario Panza alla batteria, Gabriele Pribetti al sax, Claudio Guarcello alle tastiere e Jay K come dj, il rapper milanese - che ha debuttato come solista nel 2011 con Il ragazzo d'oro - ha proposto dal vivo alcuni dei suoi pezzi storici e dato un assaggio del nuovo lavoro di studio, di fronte a colleghi come Ernia, Sfera ebbasta, Irama, Rose Villain, Rovazzi, Don Joe, Mahmood, Noyz Narcos, Myss Keta, Wayne e Pyrex, 2nd roof, Blanco, Night skinny, Drefgold, alcuni ospiti del lavoro che esce oggi. "Abbiamo riarrangiato brani vecchi e nuovi, è una grande emozione farlo in un locale storico come il Blue note, onestamente - ha raccontato Gué dal palco alla fine del concerto - l'ho sempre sognato e non pensavo che ci sarei riuscito".

Per il nuovo disco, "c'è stato un lavoro molto grosso dietro, io - ha sottolineato Cosimo Fini, già fondatore dei Club Dogo - ho dato il meglio. Non mi sento ancora di essere arrivato ma penso di aver raggiunto un nuovo step a livello lirico e di basi. E' un disco un po' più per tutti, più adulto". Per quanto riguarda gli ospiti, dall'amico di sempre Marracash a Elisa, Coez e Salmo, "Ho scelto i feat e le collaborazioni che mi sentivo di fare".

Già esaurito il concerto del 20 dicembre al Fabrique di Milano, sono ancora disponibili i biglietti per le due date annunciate per il 2022: il 24 giugno al Carroponte di Milano e il 25 al Rock in Roma. (ANSA).