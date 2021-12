Covid: Boccia, Pd è per proroga stato emergenza sanitaria

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Troviamo fuori luogo quando si mette in dubbio l' emergenza sanitaria. Lo dico chiaro: il Pd è per la proroga dello stato di emergenza sanitaria perché siamo in piena emergenza e speriamo che non ci siano leader politici e ministri contrari. E' facile parlare da Roma su come si organizza una corsia sanitaria ma poi è tutto su spalle delle amministrazioni locali e una serie di cose si possono fare solo con l'emergenza sanitaria che deve essere chiara". Così l'ex ministro e responsabile economico del Pd Francesco Boccia, a Radio Immagina, rispetto alla decisione che il governo deve prendere entro fine anno. (ANSA).