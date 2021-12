Biden a Paesi fianco est Nato, pronti a mutua difesa

(ANSA) - WASHINGTON, 09 DIC - Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza "per sottolineare l'impegno degli Usa alla sicurezza transatlantica e il nostro sacro impegno verso l'articolo 5 della Nato", quello sulla mutua difesa. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota. I leader, prosegue il testo, hanno discusso il destabilizzante rafforzamento militare russo lungo il confine con l'Ucraina e la necessità di una posizione Nato unita, pronta e risoluta per la difesa collettiva degli alleati". (ANSA).