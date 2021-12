Unicef, Covid è la più grande crisi globale per i bambini

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il Covid-19 è "la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia". E' l'analisi dell'Unicef, che in un rapporto reso noto oggi avverte che la pandemia sta facendo retrocedere praticamente ogni misura di progresso per i bambini, tra cui uno "sconcertante aumento di 100 milioni di bambini in più sprofondati nella povertà, circa 1,8 bambini ogni secondo da metà marzo 2020". (ANSA).