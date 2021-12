Nuovo decreto in Cdm da 3,3 mld, ai vaccini 1,85 mld

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Vale 3,299 miliardi il decreto legge recante misure urgenti finanziarie e fiscali che è sul tavolo del Cdm. E' quanto emerge dalla bozza del provvedimento, che è finanziato con avanzi di spesa. Vengono disposti "anticipi di spesa" da 1,4 miliardi per incrementare i finanziamenti a Rfi per le infrastrutture ferroviarie nazionali. Arrivano inoltre 1,85 miliardi per l'acquisto di vaccini nel 2021. Vengono poi stanziati 49 milioni aggiuntivi quest'anno per le forze dell'ordine per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica. (ANSA).