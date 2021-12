Mattarella,attuazione politiche Pnrr richiede regia di sistema

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'attuazione delle politiche di settore richiede una regia di sistema e una visione ampia, a garanzia dell'efficacia delle misure per una ripartenza strutturale, solida e lungimirante, attenta al benessere dell'uomo e del pianeta e capace di affrontare i cambiamenti globali, primo fra tutti quello climatico. La gestione sostenibile del comparto agricolo, sempre più connessa alla compatibilità ecologica e rispettosa delle sensibilità dei giovani e delle generazioni a venire, riveste un ruolo strategico per l'esito favorevole del processo di transizione sostenuto con impegno a livello europeo". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell'evento: "L'architettura verde nell'ambito della nuova politica agricola comune", che si svolge presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano. (ANSA).