India, contadini annunciano fine della protesta dopo 14 mesi

(ANSA) - NEW DELHI, 09 DIC - I contadini indiani cesseranno la loro protesta durata quattordici mesi: lo ha annunciato ai media il portavoce del Samyukt Kisan Morcha, SKM, l'organizzazione che riunisce le varie sigle sindacali.

Non appena il governo avrà consegnato la copia definitiva dei decreti legge in cui accetta tutte le richieste dei contadini, gli accampamenti ai confini di Delhi, che sono stati il cuore della protesta, verranno smantellati a partire da oggi stesso.

Una marcia per celebrare la vittoria è stata annunciata per sabato.

Il premier Narendra Modi aveva annunciato il 19 novembre che il parlamento avrebbe abrogato la riforma contestata, e la promessa è stata mantenuta pochi giorni dopo, all'apertura dei lavori delle Camere. Nonostante la cancellazione delle tre leggi, i contadini hanno atteso che il governo ripristinasse anche il MSP, il prezzo minimo controllato dagli stati per la vendita dei prodotti agricoli, l'unica garanzia di guadagno minimo, e accettasse tutte le altre richieste avanzate durante la mobilitazione. (ANSA).