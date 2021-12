Biden, prioritario difendere la libertà stampa e i diritti umani

(ANSA) - WASHINGTON, 09 DIC - "Combattere la corruzione, difendere la libertà dei media e i diritti umani" sono tra la priorità indicate da Joe Biden al summit per la democrazia.

"Dobbiamo agire contro gli autoritarismi e per la protezione dei diritti umani. Restare fermi non è un'opzione", ha sottolineato il presidente Usa. (ANSA).