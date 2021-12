Borsa: Hong Kong apre a +0,06%, Kaisa ferma contrattazioni

(ANSA) - PECHINO, 08 DIC - La Borsa di Hong Kong apre poco mossa sui timori legati al comparto immobiliare, con vari operatori a rischio default: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,06%, a 23.997,81.

Kaisa, alle prese con una grave crisi finanziaria, ha chiesto la sospensione dei titoli: la scorsa settimana ha reso noto il fallimento dello swap sul debito da 380 milioni di dollari. Un gruppo di creditori, tuttavia, avrebbe da ultimo inviato un'offerta che vedrebbe la società evitare il default formale su 400 milioni di dollari di bond in scadenza per avere più tempo sulla ricerca di soluzioni. Evergrande (-1,64%, ai minimi storici di 1,79 dollari Hk) non ha ancora chiarito se ha effettuato o meno il pagamento di coupon offshore per 82,5 milioni di dollari in scadenza lunedì, al termine dei 30 giorni di periodo di tolleranza.

Esordio negativo, infine, di Weibo: il Twitter cinese, già trattato a Wall Street, è crollato alla prova della quotazione secondaria che ha fruttato la raccolta di 385 milioni di dollari, segnando un tonfo del 5,94%. (ANSA).