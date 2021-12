Ucciso con motosega in casa a Milano, preso il presunto omicida

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - E' stato individuato ed è sotto interrogatorio il presunto omicida dell'82enne Pierantonio Secondi, ucciso ieri nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano con coltellate e anche la motosega con cui l'assassino ha aperto un varco nella porta d'ingresso per entrare in casa.

L'uomo, che è stato rintracciato dai carabinieri in una farmacia in cui lavora, viene interrogato dal pm Elio Ramondini.

Si tratta di un 35enne che nei mesi scorsi era stato denunciato da Secondi per stalking, (ANSA).