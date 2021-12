Quirinale: Rosato, voto con larga convergenza conviene a tutti

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Penso che quella del presidente della Repubblica non sarà un'elezione caratterizzata dalla ricerca dei singoli voti, ma ci sarà una larga convergenza della maggioranza di governo. Questo conviene a tutti". Lo ha detto il presidente di Italia viva, Ettore Rosato ospite di "Un giorno da pecora" in onda su Radio Rai1.

E a proposito di nomi ha aggiunto: "Mi sembra assurdo tirare per la giacchetta Mattarella, così come sarà Draghi a decidere cosa vorrà fare". (ANSA).