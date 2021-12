Principe Harry, lasciate il lavoro se non vi rende felici

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Se il lavoro che fate non vi rende felici mollatelo perchè salute e benessere mentale vengono prima di tutto. Parole del principe Harry che in un'intervista al sito Fastcompany ha raccontato più nel dettaglio il suo nuovo impiego nella società di San Francisco BetterUp che si occupa proprio di offrire servizi 'coaching' e sostegno psicologico ad aziende e individui.

"Apparentemente sembra che siano stati questi due anni di pandemia a portare alla luce tutti questi problemi - ha spiegato il Duca di Sussex parlando di sindrome di 'burnout' e dimissioni causate dallo stress - ma in realtà sono problemi già da tempo".

Harry ha continuato spiegando che grazie al suo lavoro in azienda, ha imparato "che molte volte quando si lascia il lavoro non è un male. E' il segnale che con la consapevolezza di sè arriva la voglia di cambiamento".

"Molte persone in tutto il mondo sono state per anni bloccate in lavori che non davano loro gioia e adesso hanno iniziato a mettere al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità", ha detto ancora il nipote della regina Elisabetta.

Harry ha iniziato il suo lavoro di 'chief impact officer' nell'azienda della Silicon Valley lo scorso marzo dopo aver conosciuto l'amministratore delegato, Alexi Robichaux . Non è mai trapelato quale sia il suo compenso. Il valore della start-up è stimato a oltre 4,7 miliardi di dollari. (ANSA).